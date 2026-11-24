Tüm dünyanın yakından takip ettiği COP31 sürecinin perde arkası ortaya çıktı. Bu sene COP31’de ilk kez COP Başkanı aynı zamanda müzakere başkanı olmadı. COP Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye’deydi ancak müzakerelerin yönetimi Avustralya’daydı. Bu ülke adına Chris Bowen ve ekibi müzakereleri yönetti. İki ülke ortak bir metin çıkartarak taraflara sundu. COP tarihinde ilk kez iklim adına her ihtiyacın yer aldığı bir ortak metin çıktı. Elektrifikasyondan 1.5 derece hedefine, uyum finansmanından okyanuslara kadar kapsamlı bir metin tarafların onayına sunuldu. İlk metinde ‘fosil yakıt’ ifadesinin olmaması özellikle AB ülkelerinin tepkileriyle karşılandı.

MURAT KURUM ANLAŞMA İÇİN DEVREYE GİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Avustralya’nın yönettiği müzakerelerin tıkanması üzerine COP31 Başkanı Murat Kurum devreye girdi. Taraflarla ayrı ayrı görüştü. Hem AB yetkilileri hem de Arap grubuyla görüşmeler yaptı. İki tarafın da adım atmaması üzerine Kurum bu kez tarafları aynı masa etrafında buluşturdu. Suudi Prens fosil yakıtlar meselesinin daha önceki COP’larda yer alan atıfla yer almasını kabul ederek bir adım attılar. Ancak AB bu kez de ticaret maddesi üzerinden itiraz etti. Kendi ticari kaygılarını 196 ülkenin menfaatinin üzerinde görerek uzlaşmadan uzaklaştı.

FOSİL YAKITLARDA TIKANDI

Türkiye’ye Körfez ülkelerini ikna etmeleri yönünde telkinler yapıldı. Fosil yakıtlar meselesinde hiçbir ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda metinde yeni bir düzenleme yapılmadı. COP Başkanlığı tüm tarafları gece yarısına kadar dinleyerek uzlaşı sağlayabilecek bir üç ayrı metin çıkardı ancak AB ülkelerinin dayatmacı tavrı nedeniyle uzlaşı çıkmadı. Antalya’da fosil yakıtlara kilitlenen müzakerelerde anlaşma çıkmadı ama bazı kritik konularda anlaşma sağlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Konferansı'nda dünya ülkeleri 36 başlıkta ortak karara vardı. Bu kararlarla iklim için verilen sözler kâğıt üzerinde kalmayacak.

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BEKLEYEN SORUNLAR ANTALYA'DA ÇÖZÜLDÜ

Uzun yıllardır çözülemeyen Uyum Fonu'nun Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşması'na geçişi konusunda uzlaşıyı Türkiye sağladı. Fonun yeni yönetim yapısı üzerinde anlaşmaya varıldı ve 17 üyeli kurulda gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğu korundu. İkinci olarak, küresel uyum hedeflerine ilişkin ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak Belém Uyum Göstergeleri'nin uygulanmasına yönelik yol haritası kabul edildi. Üçüncü olarak iklim finansmanı alanında, Paris Anlaşması'nın 9. maddesi olan İklim Finansmanı kapsamında oluşturulan iki yıllık çalışma programının 2027–2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde uzlaşı sağlandı.

AFETLERDE DAYANIŞMA GÜÇLENİYOR

Kayıp ve Zarar Fonu'nun işlerlik kazanması yönündeki ilerlemeyi teyit edildi. 119 gelişmekte olan ülkeden toplam 2,8 milyar dolar tutarında 176 finansman talebinin alındı. Öte yandan, COP31'in en önemli kazanımlarından biri de adil geçiş alanında oldu. Adil geçiş mekanizmasının kurumsal çerçevesinin netleştirilmesi ve aşamalı olarak işler hâle getirilmesi kararlaştırıldı. Adil Geçiş Çalışma Programı 3 yıl uzatıldı.

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