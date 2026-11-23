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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 10 ayında iç piyasada fiyat istikrarının korunması, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerin bilançosunu açıkladı. Toplam 401 bin 500 firma ile 47 milyon 767 bin 405 ürünün denetlendiği süreçte, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 2 milyar 991 milyon lira idari para cezası kesildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 64 bin 728 gerçek ve tüzel kişiye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde aykırı fiillerde bulunan 6 bin 956 kişi ve işletmeye toplam 874,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Sektör ve alan bazlı ceza dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Fahiş fiyat uygulamaları: 506,3 milyon lira

Otomotiv sektörü: 167 milyon 786 bin 189 lira

Emlak ve kuyum sektörleri: Emlak sektörüne 53 milyon lira, kuyum sektörüne 16,4 milyon lira

Diğer denetimler: Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik işlemlerde toplam 124,9 milyon lira

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ VE 81 İLDE TİCARET MÜDÜRLÜKLERİ DENETİMLERİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 48 bin 49 firmaya yapılan denetimlerde aykırılık saptanan 1.724 firma ve kişiye toplam 1 milyar lira ceza kesildi. Bu kapsamda ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur ve devre tatil sözleşmelerindeki ihlallere 798,8 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulamalara 249,3 milyon lira, ürün güvenliği denetimlerine ise 25 milyon lira ceza uygulandı.

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81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri ise 288 bin 723 firmayı denetleyerek 57 bin 865 firmaya toplam 1 milyar lira ceza kesti:

Ankara'da 16 milyon 630 bin 432, İstanbul'da 6 milyon 300 bin 39, Antalya'da ise 5 milyon 424 bin 364 ürün incelendi.

İstanbul'da aykırılık tespit edilen 164 bin 336 ürüne yönelik 788,2 milyon lira ceza uygulandı.

REKABET KURUMU'NDAN 268 FİRMAYA 21,1 MİLYAR LİRA CEZA

Denetim bilançosunda Rekabet Kurumu'nun yaptırımları da öne çıktı. 2025 yılında 227 firmaya toplam 13,2 milyar lira idari para cezası uygulayan Kurum, 2026 yılının ilk 10 ayında başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 268 firmaya toplam 21,1 milyar lira idari para cezası kesti.

Bakanlık açıklamasında, iç piyasa dengesini korumak ve tüketici refahını sağlamak amacıyla enflasyon, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele denetimlerinin kesintisiz süreceği vurgulandı.

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