Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.
Kasımda yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için yükselirken hanehalkı ve reel sektör için geriledi.
12 Ay sonrası beklenti piyasada yükseldi, hanehalkında geriledi
Buna göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen aya göre 0,15 puan artarak yüzde 24,04'e yükselirken, reel sektörde 0,10 puan düşerek yüzde 31,70'e, hanehalkında ise 0,51 puan azalarak yüzde 43,24'e geriledi.
Hanehalkında gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranı, önceki aya göre 0,50 puan azalarak yüzde 16,06 oldu.
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