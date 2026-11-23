Emekli zammında masadaki 2 formül netleşiyor: 40 bin TL sınırı, 5 bin TL seyyanen zam ve enflasyon senaryoları

Aralık ayında tamamlanması beklenen emekli maaşı iyileştirme çalışmasında 'karma formül' ekseninde iki seçenek öne çıkıyor. İlk formülde 17,8 milyon emekliye prim ve yaşa göre kademeli refah payı, ikinci formülde ise 40 bin TL'nin altında aylık alan 12,8 milyonu aşkın emekliye 5 bin TL'ye kadar kademeli seyyanen zam öngörülüyor.