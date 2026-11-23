Asgari ücrette 2027 kulisleri sızdı: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı

2027 yılı asgari ücret zammı için geri sayım yapılırken yeni zam oranına ilişkin beklentiler de Ankara kulislerinde gündeme gelmeye başladı. Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç, daha önce yaptığı değerlendirmede geçmiş enflasyonu dikkate alarak alışılmamış bir hesaplama yapmıştı. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılması bekleniyor? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği olası zam hesabı...