Türkiye'nin coğrafi konumu, dijital altyapı yatırımlarında kendisini gösteriyor. Deniz altı fiber ağları gibi stratejik projeler, ülkemizin çevresinde şekilleniyor. Haritada yer alan ve yaklaşık güzergahı gösteren işaretli alanlar, Türkiye'nin internet kablolarında dijital merkez hedefinin gerçekçiliğine de işaret ediyor.

Türkiye yalnızca kendi internet altyapısını güçlendirmiyor; çevresindeki ülkelerin dijital bağlantı yatırımlarıyla birlikte bölgesel veri koridorunun merkezinde yer almaya çalışıyor. Deniz altı internet kablosu yatırımlarıyla küresel veri trafiğinde stratejik bir geçiş ve bağlantı merkezi olmayı hedefleyen ülkemiz, yaklaşık 22 bin kilometrelik ulusal deniz altı fiber optik altyapısına sahip. Kendi yatırımlarının yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz çevresinde geliştirilen uluslararası projelerde de yer alan Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kafkasya arasındaki dijital veri koridorunda önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Bu altyapılar, internet erişiminin ötesinde veri merkezleri, bulut bilişim, uluslararası veri taşıma hizmetleri ve dijital transit gelirleri için de temel oluşturuyor.

EKONOMİK GETİRİSİ YANINDA DİJİTAL EGEMENLİK MESELESİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2026 yılı ikinci çeyrek verilerine göre ulusal fiber optik altyapı 720 bin kilometreyi aşarken, deniz altı kablolarının bu karasal ağlarla bütünleşmesi uluslararası veri trafiğinin ülke içinde dağıtılmasını kolaylaştırıyor. Bu durum, ülkenin Avrupa ile Asya arasında verinin taşındığı ve dağıtıldığı stratejik bir merkez haline gelmesini sağlayabilir. Bu konumun ekonomik kazanca ve dijital egemenliğe dönüşmesi için yerli kablo yatırımlarının, veri merkezlerinin, kablo iniş istasyonlarının ve uluslararası bağlantı kapasitesinin geliştirilmesi, alternatif güzergâhlarla veri güvenliğinin güçlendirilmesi önem taşıyor. Bu alandaki önemli projelerden biri, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'yı Karadeniz üzerinden birbirine bağlayacak Vodafone Group ve Vodafone Ukraine imzalı KARDEŞA projesi oldu. 100 milyon avronun üzerinde yatırım öngörülen ve toplam kapasitesinin 500 terabit/saniyeyi aşması hedeflenen projenin ilk bağlantısının 2027'de Bulgaristan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İZMİR'DEN MİLANO'YA 4 BİN KM'LİK HAT

Yerli yatırımlar kapsamında ise Turkcell ile İtalyan Sparkle arasında İzmir'den Yunanistan'ın Hanya kentine ve oradan Milano'ya uzanan yaklaşık 4 bin kilometrelik yeni bir deniz altı kablo hattı planlanırken, fiber çifti başına 25 terabit/saniyenin üzerinde kapasite hedefleniyor. Türkiye, ayrıca yaklaşık 20 bin kilometrelik Singapur-Fransa güzergâhındaki SEA-ME-WE 5 sistemiyle de uluslararası veri ağına bağlı bulunuyor. Deniz altı kabloları yalnızca ülkeler ve kıtalar arasındaki internet trafiğini değil, ana kara ile adalar arasındaki dijital iletişimi de sağlıyor. Gökçeada'ya Kabatepe'den döşenen 27 kilometrelik hat bunun yerel örneklerinden birini oluşturuyor.

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İnternette bölgesel üs

Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz üzerinden uzanan deniz altı fiber optik kablo ağlarıyla Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki uluslararası veri trafiğinde önemli bir bağlantı noktası konumunda bulunuyor. Hâlihazırda hizmet veren SeaMeWe-5 kablo sistemi, Marmaris üzerinden Türkiye'yi uluslararası veri ağına bağlarken, MedNautilus hattı İstanbul'u İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Orta Doğu'ya ulaştırıyor. Karadeniz'de faaliyet gösteren KAFOS sistemi ise uluslararası bağlantılara katkı sağlıyor. Turcyos-1 ve Turcyos-2 hatları da Bozyazı ve Samandağ üzerinden Kıbrıs ile veri iletişimini destekliyor. Mevcut altyapımızı yeni yatırımlarla güçlendirmek amacıyla farklı güzergâhlarda projeler geliştiriliyor. Bu projeler, Türkiye'nin yalnızca uluslararası veri trafiğinin geçtiği bir güzergâh değil, Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya arasında dijital bağlantıların kurulduğu bölgesel bir merkez olma hedefini destekliyor.

Uluslararası teknoloji yatırımlarını tetikler

Deniz altı internet kablolarında bölgesel merkez haline gelmek, ülkemize yalnızca uluslararası veri trafiğinden gelir elde etme fırsatı sunmuyor. Bu konum, küresel teknoloji şirketlerinin veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zekâ yatırımı yapması açısından da avantaj sağlayabilir. Uluslararası operatörlerin Anadolu üzerinden bağlantı kurması ve veri depolama-işleme kapasitesinin artması, dijital hizmet ihracatına yeni bir alan açabilir. Böylece Türkiye, Avrupa ile Asya arasında verinin yalnızca transit geçiş yaptığı bir ülke olmaktan çıkarak depolandığı, işlendiği ve yeniden dağıtıldığı bir dijital merkez konumuna gelebilir. Bu durum, ulusal dijital egemenliği güçlendirirken kritik iletişim altyapısında dışa bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağlayabilir.

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