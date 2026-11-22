'Dört Büyükler'de Turkuaz kart heyecanı! Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcular belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen birer yabancı oyuncuya Turkuaz kart verileceği ifade edildi. Bu karta sahip olacak Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcular netleşti.