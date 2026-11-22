Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Türk futbolunda Turkuaz kart için geri sayıma geçildi. Elis Buse Araç'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla 3 Aralık 2026’da düzenlenecek törende Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan birer futbolcuya Turkuaz kart verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen bu çalışma, Türkiye’nin uluslararası alanda başarı kazanmış sporcuları destekleme ve ülkemize kazandırma vizyonunun önemli bir adımı olarak öne çıkacak.

Bakanlığın hayata geçirdiği Turkuaz kart uygulaması, Türk futbolunun uluslararası marka değerine katkı sunarken yabancı sporculara Türkiye’de süresiz çalışma, ikamet hakkı, eş ve bakmakla yükümlü olunan çocuklara ikamet izni yerine geçen Turkuaz kart Yakını belgesi verilmesi, ilk üç yıllık geçiş sürecinin tamamlanması ve gerekli işlemlerin sonuçlandırılmasıyla süresiz Turkuaz kart statüsüne geçiş sağlayan önemli bir imkân sunacak.

Reklam Reklam

Türk sporuna ve uluslararası sporcuların Türkiye’ye kazandırılmasına yönelik bu çalışma, dikkat çekici bir organizasyonla hayata geçirilecek.

Galatasaray ve Trabzonspor'dan verilecek isimler netleşti

Turkuaz kart için başvuru yapan ilk futbolcu Trabzonspor’dan Muhammed Salah oldu. Kart için Galatasaray’dan başvuru yapan futbolcu ise Aleksey Batrakov oldu.

Turkuaz kartı olan futbolcular Türk statüsünde mi sayılacak?

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Turkuaz kartı olan oyuncuların Türk statüsünde oynaması beklenmiyor.