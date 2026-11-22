Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Muğlaspor'u konuk eden Batman Petrolspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, 2-0'lık galibiyetin ardından "Bizim için güzel bir gün geçti. Bu şekilde kazanmak ve kalan dört maçta da maksimum puanı alarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz." dedi.

Şahin: Maçı açıkçası çok ciddiye aldık

Batman Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Şahin, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Şahin, Muğlaspor'un oyun gücü yüksek bir takım olduğunu belirterek "Özellikle rakip analizimizde son iki haftada kaybettiği maçlar ağır mağlubiyetlere rağmen iyi bir takım olduğunun, bu ligde o maçlara kadar çok fazla oyun gücü olduğu ve rakibi zorladığı anlar olduğunu biliyorduk. Maçı açıkçası çok ciddiye aldık. Özellikle kendi sahamızda mutlaka kazanmamız gereken bir maç gözüyle bakıyorduk. Oyuna da çok iyi başladık." ifadelerini kullandı.

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İbrahim Toprak Anadolu Ajansı Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Batman Petrolspor ile Muğlaspor, Batman Şehir Stadı'nda karşılaştı. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak (fotoğrafta) maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda daha dengeli oyun

Şahin, ilk yarıyı 2-0 üstünlükle tamamladıklarını, ikinci yarıda ise daha dengeli bir oyun sergilediklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Onlar da tabii 3 değişiklikle biraz daha oyuna girmek istediler. Daha dengeli bir oyun oldu. Sonuç planladığımız birçok şeyin ortaya çıktığı ve kazandığımız bir hafta. Mutluyuz. Oyundan da memnunum. Oyuncuların performanslarından memnunum. Bizim için güzel bir gün geçti. Bu şekilde kazanmak ve kalan dört maçta da maksimum puanı alarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz."

Koşukavak: Penaltıdan 2-0 geriye düşünce bu iş kolay olmuyor

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da her iki takım açısından zorlu bir maç olduğunu söyledi.

Koşukavak, Batman Petrolspor'un iki haftadır kazanamadığını hatırlatarak "Ev sahibi takım kazanmak istiyordu. İki haftadır kazanamıyor. Biz de iki haftadır biraz yüksek skorların altında bir travmatik iki hafta yaşadık. Bu deplasman bir şeyleri tamir etmek adına bizim için bir fırsattı. Tabii biz üç haftadır maalesef 10 dakikayı geçemiyoruz. İlk 10 dakikada geriye düştüğünüz zaman oyunu kontrol etmeye çalışıyorsunuz." diye konuştu.

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Oyuncuların maçta bireysel hatalar yaptığını, buna rağmen ikinci yarıda oyunu rakip takımın sahasına yıktıklarını söyleyen Koşukavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1-0 çok önemli bir skor değil. Oyuna geri dönüp kazanabilirsiniz ama bireysel bir hata. Bu durum çok defa başımıza geliyor. Yordu artık bizi. Bir rakip penaltı kazanıyor. Penaltıdan 2-0 geriye düşünce bu iş kolay olmuyor. Ev sahibi de iki haftadır kazanamayınca daha çok savunma kaygılı bir takım oluyor. Ona rağmen ikinci yarıda üç değişiklikle başladık. Oyunu tamamen Batman Petrol'ün alanına yıktık, çok da ürettik aslında. Amacımız 2-1'i bulup oyuna ortak olmaktı. O fırsatlar da geldi aslında ama biz orada da bu sefer golü bulamayınca rakip daha çok derine gitmeye başladı. Tamamen skor odaklı oynamaya başladı. Oyun böyle bitti."

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