Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçındaki hakem ve VAR kararlarına tepki göstererek, son 3 haftadır aleyhlerine verilen yanlış kararlara karşı büyük sorunları olduğunu söyledi.

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Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Yıldırım, “Beklentimiz ayrıcalık değil, tüm takımlara aynı standartların uygulanmasıdır. Son 3 haftadır aleyhimize verilen yanlış kararlara karşı büyük problemimiz var” dedi.

Hakem ve VAR kararlarına tepki

Yıldırım, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada hakem ve VAR kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini dile getirdi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Maruf Güneş'in maç öncesinde yaptığı eleştirilerle VAR hakemini maç esnasında işlevsiz hale getirdiğini gözlemlediklerini söyledi.

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Güneş'in maçtan sonra aynı VAR hakeminin kararlarının ne kadar doğru olduğunu beyan edip hakeme övgülerde bulunmasını gerçekten anlamakta zorluk çektiklerini belirtti.

Galatasaray'a verilen lehteki kararların futbolda adalet diye anlatılmasını Türk futbolunun kara bir günü olarak kabul edip isyan ettiklerini söyleyen Yıldırım, Galatasaray Kulübü lehine verilmiş yanlı kararların hepsini şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

IHA SAMSUNSPOR Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım

Pozisyonlar yeniden incelenmeli

Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında Galatasaray'ın kaydettiği gol öncesinde futbolcuları Drapinski'nin dahil olduğu pozisyonun, golün devamındaki temasların ve kalecilerinin görüş alanına ilişkin durumun hakem heyetince yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi.

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Yıldırım, golün 2 kere net şekilde ofsayt olduğunu düşündüklerini de sözlerine ekledi.

14'üncü dakikada Tanguy Coulibaly'nin kaydettiği golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği pozisyonun, kullanılan VAR görüntüleri ve uygulanan ofsayt değerlendirmesi çerçevesinde kamuoyunda tartışmaya yer bırakmayacak şekilde değerlendirilmesinin Türk futboluna duyulan güven açısından önemli olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Yarı otomatik ofsayt çizgisinin Galatasaray'ın attığı golde neden çizilmediğini hâlâ anlamadıklarını da söyledi.

82'nci dakikada Mohamed Bayo'nun rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun aynı hassasiyetle incelenmesini maç esnasında beklediklerini, maçtan sonra da Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bu konulardaki açıklamalarını beklediklerini ve hâlâ beklediklerini söyledi.

Küme düşürme çalışmalarına karşı çıkış

Samsunspor Futbol Kulübü'nün beklentisinin ayrıcalık olmadığını söyleyen Yıldırım, asıl beklentinin futbolun tüm paydaşları için aynı standartların tutarlı biçimde uygulanması olduğunu dile getirdi.

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Galatasaray Kulübü ile bir problemlerinin bulunmadığını, ancak son 3 haftadır kendilerine karşı yapılan yanlı hakem kararları ve verilen yanlış kararlar konusunda çok büyük problemleri olduğunu ifade etti.

Birilerinin şanlı armalı kulübü bilerek veya bilmemezlikten gelerek küme düşürme çalışmalarına tüm camianın ve taraftarın birlikte karşı olduğunu çok daha sert bir şekilde göreceğini söyledi.

Yıldırım, “Biz buralara temiz geldik ve hep temiz kalacağımıza söz verdik. Bunu tüm Türk futbol camiası bilmelidir” ifadelerini kullandı.

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TFF'den açıklama bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ve ilgili kurulların dünkü Galatasaray maçındaki söz konusu pozisyonları mevcut görüntüler ve ilgili talimatlar çerçevesinde titizlikle değerlendireceğine inandıklarını belirten Yıldırım, en kısa zamanda açıklama yapılmasını beklediklerini söyledi.

Yıldırım, “Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerinin güçlenmesi adına sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna buradan saygıyla duyuruyoruz” dedi.

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