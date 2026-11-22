Fransa ekibi Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki Fransız futbolcu Desire Doue'nin sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu duyurdu.
Kulübün resmi açıklamasına göre Doue, ay sonundan önce ameliyat edilecek.
Nice maçında oyundan alındı
Ligue 1'in 11. haftasında oynanan Nice - PSG mücadelesinin 39. dakikasında orta alanda ikili mücadeleye giren Doue, kendisini yere bıraktı ve sağlık ekipleri sahaya girdi.
Maça devam edemeyen Fransız futbolcu oyundan alındı, PSG ise karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Kulübün açıklamasında, Doue'nin "sağ diz ön çapraz bağında yırtık" tespit edildiği belirtildi. Futbolcunun "çapraz bağ yırtığı" nedeniyle ameliyat edileceği de duyuruldu.
Fransız kanat oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sezon performansı ve Kvaratskhelia
Bu sezon takımıyla 15 maça çıkan Doue, 6 gol attı.
PSG'de aynı sakatlığı yaşayan Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia da Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında sakatlanmış, geçen ay ameliyat edilmişti.
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