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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Londra yolculuğunda beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığı bilgiye göre, Ukrayna temsilcisinin 8 futbolcusu, Polonya sınırında yaşanan aksaklık nedeniyle takım kafilesinden ayrı kaldı.

Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için dün Lviv'den hareket eden Shakhtar Donetsk kafilesi, Polonya sınırında polis engeline takıldı. Polonya polisi, Arda Turan, teknik ekip ve 8 futbolcunun bulunduğu üç aracın geçişine sistemlerinde yaşanan arızayı gerekçe göstererek izin vermedi.

Yaklaşık 3 saat süren bekleyişin ardından Arda Turan ve teknik ekip Polonya'ya geçiş yapabildi. Ancak 8 futbolcunun sınırdan geçişine izin verilmedi. Bu nedenle söz konusu oyuncular, takımın uçağıyla birlikte Londra'ya hareket edemedi.

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8 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRI LONDRA'YA GİDECEK

Sabaha karşı geçişlerine izin verilen 8 futbolcu, geceyi Polonya'da geçirmek zorunda kaldı. Takım kafilesinden ayrı kalan oyuncuların bugün Londra'ya ulaşması bekleniyor.

Yaşanan aksaklık, Shakhtar Donetsk'in maç öncesi hazırlıklarını da etkiledi. Teknik direktör Arda Turan'ın, gelişmeler nedeniyle antrenman ve kamp programında değişikliğe gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

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