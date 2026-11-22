Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni ekiplerinden Gaziemir SK, bu sezon oynadığı 3 İzmir derbisinin üçünden de galibiyetle ayrılarak alkış topladı.

Karşıyaka, Bucaspor 1928 ve Altay geride kaldı

Yeşil-beyazlılar, ligdeki ilk derbide deplasmanda Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti, Bucaspor 1928'e konuk olduğu randevuyu ise 2-1 kazandı.

Gaziemir temsilcisi, son olarak konuk ettiği Altay'ı da 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Gaziemir SK, kupada ise deplasmanda 4-0'lık skorla Bucaspor'u saf dışı bırakmıştı.

Kulübün resmi sanal medya hesabından "İzmir'in Ağası Gaziemir Spor. İzmir'de söz bizim" mesajı paylaşıldı.

DHA Gaziemir SK, bu sezon oynadığı 3 İzmir derbisini de kazanarak 'İzmir'in Ağası' olduğunu kanıtladı; Karşıyaka, Bucaspor ve Altay'ı geçti.

Reklam Reklam

Spor

Karşıyaka evinde kazanıyor: Denizli Basket'e 82-79 galibiyet

Spor

Boca Juniors Copa Sudamericana'yı kazandı: Paredes canlı yayında yere yığıldı

Spor

TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş (CANLI)