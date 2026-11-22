3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni ekiplerinden Gaziemir SK, bu sezon oynadığı 3 İzmir derbisinin üçünden de galibiyetle ayrılarak alkış topladı.
Karşıyaka, Bucaspor 1928 ve Altay geride kaldı
Yeşil-beyazlılar, ligdeki ilk derbide deplasmanda Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti, Bucaspor 1928'e konuk olduğu randevuyu ise 2-1 kazandı.
Gaziemir temsilcisi, son olarak konuk ettiği Altay'ı da 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.
Gaziemir SK, kupada ise deplasmanda 4-0'lık skorla Bucaspor'u saf dışı bırakmıştı.
Kulübün resmi sanal medya hesabından "İzmir'in Ağası Gaziemir Spor. İzmir'de söz bizim" mesajı paylaşıldı.
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