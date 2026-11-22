Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Copa Sudamericana finalinde Brezilya ekibi Atletico Mineiro'yu 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Uluslararası arenada 18 yıllık kupa hasretine son veren Boca Juniors'ta, şampiyonluk kutlamaları sırasında takımın tecrübeli isimlerinden Leandro Paredes canlı yayında baygınlık geçirdi.

Final Barranquilla'da oynandı

Boca Juniors, Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki Metropolitano Stadı'nda oynanan finalde Atletico Mineiro karşısında 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Reklam Reklam

Boca Juniors, 2004 ve 2005 yıllarının ardından Copa Sudamericana şampiyonluğuna tarihinde üçüncü kez ulaştı.

Paredes canlı yayında yere yığıldı

Boca Juniors'ın Arjantinli futbolcusu Leandro Paredes, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken verdiği röportaj sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Canlı yayına yansıyan olay üzerine sağlık ekipleri futbolcuya müdahalede bulundu.

Arruabarrena: İlk yarının sonlarına doğru tansiyonu düştü

Boca Juniors Teknik Direktörü Rodolfo Arruabarrena, Paredes'in karşılaşma sırasında da yaşadığı fiziksel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arruabarrena, tecrübeli futbolcunun ilk yarının sonlarına doğru baş dönmesi yaşadığını belirterek, “Soyunma odasına girdiğinde kendisiyle karşılaştım. İlk yarının sonlarına doğru tansiyonu düştü ve baş dönmesi yaşadı. İkinci yarıda 10 dakika boyunca daha iyi durumdaydı ancak sağa sola hareket etmekte zorlandığı görülüyordu. Çok dürüst bir oyuncu, oyundan çıkmak istedi. Tansiyonunun yeniden düştüğünü şimdi öğrendim. Bana iyi olduğu söylendi” ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Paredes'ten teşekkür mesajı

Olayın ardından hastaneye kaldırılarak kontrolleri yapılan Paredes, geçmiş olsun mesajı gönderenlere sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Arjantinli futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.

Reklam Reklam

Spor

TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş (CANLI)

Spor

Marmara Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Spor

Altay'da tepki büyük: Taraftarlar tepkili