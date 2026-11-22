Beşiktaş, Süper Lig'de bugün TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 22 puanla 4. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var.
Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
Siyah-beyazlılarda, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak.
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