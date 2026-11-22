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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmanın ardından gördüğü kırmızı kart gündemdeki yerini koruyor. Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Buruk'un saha kenarındaki tavırlarını eleştirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Samsunspor karşısında aldığı galibiyetin ardından yaşanan kırmızı kart olayı spor kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. TRT Spor'da maç sonu değerlendirmelerinde bulunan Kaya Çilingiroğlu, Okan Buruk'un saha içerisindeki davranışlarına yönelik sert ifadeler kullandı.

"SAHADA DURDUĞU YERDE KÜFÜR ETMEYİ ÇOK SEVİYOR"

Okan Buruk'un saha kenarındaki tavırlarını eleştiren Çilingiroğlu, tecrübeli teknik adamın küfürlü konuştuğunu öne sürdü.

Çilingiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Okan Hoca genelde sinkaflı konuşan birisi. Sahada durduğu yerde küfür etmeyi çok seviyor!"

Sözlerini sürdüren Çilingiroğlu, Buruk'un bu davranışlarının uzun süredir devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir insan küfürlü konuşuyorsa herhalde bana küfür etmiyor, hakeme ediyor. Başka neye edecek? Bunu 4 senedir yapıyor, artık alışın bunlara ya!"

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