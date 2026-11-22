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Gemlik deplasmanında dağılan Bucaspor 1928, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zor günler geçiriyor.

Sarı-lacivertliler, zirve mücadelesi veren rakibi Gemlik Sümerbey'e 8-0'lık skorla yenilerek tarihinin en farklı mağlubiyetini aldı.

İkinci yarıda kalesinde 5 gol gördü

Maçın ilk devresini 3-0 geride tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci 45 dakikalık dilimde kalesinde 5 gol daha gördü.

Bu sonuçla 8 puanda kalan Bucaspor 1928, düşme hattından kurtulamadı.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan, bu nedenle transfer yasağı cezası alan ve genç oyuncularla yola devam eden Bucaspor 1928'in kötü gidişatı taraftarı da endişelendirdi.

Bigaspor ile önümüzdeki hafta Bucaspor 1928'in sahasında karşılaşılacak.

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