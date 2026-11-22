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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.

Yarış, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bulunan 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden koşuldu.

Verstappen sezonun 4. zaferini aldı

Pole pozisyonundan başlayan Verstappen, damalı bayrağı 1 saat 27 dakika 39.624 saniyeyle ilk gören pilot oldu.

Hollandalı pilot, bu sezon 4, kariyerinin ise 75. etap galibiyetini elde etti.

Liderliğin 35 kez el değiştirdiği yarışta podyumu McLaren sürücüleri tamamladı. Büyük Britanyalı Lando Norris 0.639 saniye farkla ikinci, Avustralyalı Oscar Piastri ise 1.529 saniye farkla üçüncü oldu.

Yarışın en hızlı turunu ise Racing Bulls pilotu Liam Lawson attı.

Fotoğraf başlıklarında 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 81 ve 87 numaraları, 526 kodu, 2026 yılı ile Jared C. Tilton imzalı kareler de yer aldı.

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Tayfun Coşkun Anadolu Ajansı Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen, podyumda ikinci ve üçüncü olan McLaren pilotlarıyla birlikte törende yer aldı.

Pilotlardan yarış yorumu

Verstappen, yarışın ardından yarışın çılgınca ve kendisi için gerçeküstü olduğunu, Formula 1'de daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.

Norris, yarışın Formula 1 tarihindeki en kaotik yarış olduğunu düşündüğünü söyledi.

Mercedes'ten George Russell 48. turda bir duvara çarptı, aynı takımdan Kimi Antonelli ise güç kaybı yaşadı. Bu gelişmeler Norris ile Piastri'nin podyuma çıkmasının önünü açtı.

Tayfun Coşkun Anadolu Ajansı Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 21. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si ile devam ediyor. ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas Strip Pisti'nde gerçekleşen yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen (solda) kazandı. Yarışta McLaren pilotu Lando Norris ikinci ve Oscar Piastri (sağda) üçüncü sıraya yerleşti.

Şampiyonluklar daha önce belli olmuştu

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sini üçüncü bitirerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes de Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Formula 1'de sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'si, 29 Kasım 2026'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 304

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267

4. George Russell (Büyük Britanya): 264

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 264

Takımlar

1. Mercedes: 666 puan

2. Ferrari: 517

3. Red Bull: 440

4. McLaren: 431

5. Racing Bulls: 114

Tayfun Coşkun Anadolu Ajansı Red Bull pilotu Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sini birinci bitirerek sezonun 4. zaferini aldı.

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