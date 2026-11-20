Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle sürecek.
Yarış, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde bulunan 6,2 kilometrelik Las Vegas Cadde Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turları yarın yapılacak
Sıralama turları yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 22 Kasım Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.
Burada ilk kez 2023 yılında düzenlenen yarışta en hızlı turu 2025 yılında 1:33.365 derecesiyle Hollandalı sürücü Max Verstappen attı. Geçtiğimiz yılki yarışta damalı bayrağı ilk gören pilot da Verstappen oldu.
Şampiyonluklar daha önce ilan edilmişti
Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sini üçüncü tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes de Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.
Bu sezon Kimi Antonelli 9, George Russell, Max Verstappen ve Lando Norris 3'er, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er kez kazandı.
Klasmanlarda ilk 5 sıra
Las Vegas Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Kimi Antonelli (İtalya): 390 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 279 puan
3. George Russell (Büyük Britanya): 262 puan
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261 puan
5. Charles Leclerc (Monako): 249 puan
1. Mercedes: 652 puan
2. Ferrari: 510 puan
3. Red Bull Racing: 415 puan
4. McLaren: 398 puan
5. Racing Bulls: 114 puan
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.