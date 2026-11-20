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Cezayir ve Afrika futbol camiası, genç yaşta gelen vefat haberiyle derin bir üzüntüye boğuldu. Uluslararası organizasyonlarda düdük çalan Cezayirli hakem Youcef Gamouh, uzun süren bir hastalığın ardından 39 yaşında hayatını kaybetti. Cezayir Futbol Federasyonu, perşembe günü yaptığı resmi açıklamayla Gamouh'un ailesine ve sevenlerine en içten taziyelerini iletti.

2024 Afrika Uluslar Kupası'nda görev almıştı

2019-2025 yılları arasında Cezayir birinci ligi Ligue 1'de 78, Cezayir Kupası'nda ise 5 karşılaşma yöneten Gamouh, genç yaş kategorileriyle birlikte kariyerinde toplam 102 resmi maçta düdük çaldı. Uluslararası turnuvalarda da ülkesini temsil eden deneyimli hakem, 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) görev almış ve 21 Ocak 2024 tarihinde Güney Afrika'nın Namibya'yı 4-0 mağlup ettiği grup mücadelesini yönetmişti.

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