Borussia Dortmund, yaklaşık iki sezondur takip ettiği Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli futbolcusu Yunus Akgün için ocak ayında harekete geçmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Bundesliga devi Borussia Dortmund'un milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Alman ekibinin ocak ayındaki ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını üç farklı teklifle çalabileceği belirtildi.
DORTMUND İKİ SEZONDUR YUNUS AKGÜN'Ü TAKİP EDİYOR
DAZN'da yer alan habere göre Borussia Dortmund, Yunus Akgün'ü yaklaşık iki sezondur yakından takip ediyor. Sarı-siyahlı kulübün, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için ocak ayında resmi adımlar atmayı planladığı aktarıldı.
Alman temsilcisinin transferi sonuçlandırmak adına tüm imkanlarını kullanmaya hazırlandığı ve Galatasaray yönetimine üç farklı formül sunacağı ifade edildi.
İLK TEKLİF 25 MİLYON EURO
Borussia Dortmund'un Galatasaray'a sunmayı planladığı ilk seçeneğin doğrudan bonservis ödemesi olduğu belirtildi.
Bu formüle göre Alman ekibinin, Yunus Akgün'ün transferi için sarı-kırmızılı kulübe 25 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü öne sürüldü.
35 MİLYON EUROLUK ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU
Dortmund'un değerlendirdiği ikinci formül ise kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeriyor.
Haberde yer alan iddiaya göre Bundesliga temsilcisi, Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna katmak ve sözleşmeye 35 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi eklemek istiyor. Bu seçeneğin Galatasaray'a sunulabilecek alternatiflerden biri olduğu kaydedildi.
TAKAS FORMÜLÜNDE MARCEL SABİTZER DETAYI
Borussia Dortmund'un masaya koyabileceği üçüncü seçeneğin ise takas artı para formülü olduğu aktarıldı.
Bu plana göre Alman ekibinin, tecrübeli orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i transfer görüşmelerine dahil ederek Galatasaray'a ek bonservis bedeli ödemeyi önerebileceği belirtildi.
Böylece Dortmund'un Yunus Akgün transferini üç ayrı yöntemle sonuçlandırmayı hedeflediği öne sürüldü. Ancak şu ana kadar Galatasaray ile Borussia Dortmund arasında resmi teklif veya anlaşma açıklandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, söz konusu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmelerin ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken netleşmesi bekleniyor.
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