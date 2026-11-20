Tek teklifle ikna edemeyeceklerini anladılar, masaya üç ayrı formülle geliyorlar! İçinde yıldız takası bile var

Borussia Dortmund, yaklaşık iki sezondur takip ettiği Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli futbolcusu Yunus Akgün için ocak ayında harekete geçmeye hazırlanıyor.