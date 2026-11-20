Atletico Madrid, gözüne Fenerbahçe’nin yıldızını kestirdi.İspanyol ekibinin devre arasında sarı lacivertli takımın kapısını çalacağı ifade edildi.Fransız basınında yer alan haberlere göre; Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood'u transfer etmek istiyorİspanyol ekibinin, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'in, Greenwood'un performansını yakından takip ettiği ve oyuncuyu transfer listesine aldığı iddia edildi.İspanyol temsilcisinin, transfer için Fenerbahçe ile temas kurabileceği belirtiliyor.
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