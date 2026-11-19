Türk futbolunda bahis soruşturması süreci nedeniyle uzun bir süredir maç alamayan ve hakemlik kariyerine ara vermek zorunda kalan Zorbay Küçük sahalara geri dönüyor. Deneyimli hakem, TFF 2. Lig kapsamındaki Menemen FK - Şanlıurfaspor karşılaşmasında düdük çalacak.
Sahalardan yaklaşık bir yıl uzak kaldı
Yaşadığı süreç ve soruşturma nedeniyle derin bir sessizliğe bürünen Zorbay Küçük, en son 25 Ekim 2025 tarihinde Süper Lig'de oynanan ve Trabzonspor'un Eyüpspor'u konuk ettiği mücadeleyi yönetmişti.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.