İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'in 26 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile sözleşmesi 2032'ye kadar uzatıldı, gelişmeyi kulüp duyurdu.
Kulübün yaptığı açıklamada, "Tchouameni'nin sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatma konusunda anlaştık." ifadeleri yer aldı.
Tchouameni, 2022'de Real Madrid'e transfer olmasının ardından 5 sezonda 205 maça çıkarken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga, 1 Kral Kupası ile 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.