FIFA başkanlık seçimine Gianni Infantino, Kohzo Tashima ve Philippe Diallo'nun aralarında olduğu 3 aday başvurdu.

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FIFA'nın 2027 başkanlık seçimi için aralarında 2016'dan bu yana görevi sürdüren Gianni Infantino'nun da bulunduğu 3 isim adaylık başvurusunda bulundu.

Seçimin 18 Mart 2027'de Fas'ta yapılması planlanırken adaylık başvuruları için tanınan süre dün gece doldu.

En az beş federasyonun yazılı desteği gerekiyordu

Adayların, dün gece yarısına kadar 211 üye federasyondan en az beşinin yazılı desteğiyle başvuru yapması gerekiyordu.

FIFA'dan başvuru yapanlara ilişkin resmi açıklama henüz gelmezken 3 isim yarışa katıldığını duyurdu.

Hangi adayların uygunluk kontrollerinden geçerek 18 Mart'ta Fas'ta yapılacak başkanlık yarışına katılma hakkı kazanacağı 18 Şubat 2027'ye kadar açıklanacak.

Infantino bir dönem daha aday

2016'dan bu yana kurumun başında bulunan Infantino, bu seçimde bir dönem daha görev almak için aday oldu.

Uluslararası futbol camiası, FIFA turnuvalarına özel yatırım çekme planının ardından Infantino'ya tepki göstermişti.

Infantino'yu eleştiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, onun yerine geçme yarışına girmeyeceğini açıklarken UEFA, Infantino'ya rakip aday olan Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'ya destek veriyor.

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56 yaşındaki İsviçre asıllı İtalyan avukat Infantino, 2016 yılında bir yolsuzluk skandalının ardından istifa eden Sepp Blatter'in yerine FIFA başkanı oldu.

FIFA, Infantino'nun başkanlığı döneminde Dünya Kupası'ndaki takım sayısını 32'den 48'e çıkardı ve turnuvaya VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemini getirdi.

FIFA turnuvalarına özel yatırım çekme planlarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Infantino, uluslararası futbol camiası tarafından istifa etmesi yönünde baskı altında bulunuyor.

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Tashima ve Diallo da yarışta

Cumartesi günü 69 yaşına girecek olan Kohzo Tashima, geçmişte Japonya Milli Takımı'nda forma giymiş, daha sonra genç milli takımlarda antrenörlük yapmış bir isim.

Tashima, şu anda onursal başkanlık yaptığı Japonya Futbol Federasyonunda genel sekreterlik ve başkanlık görevlerinde de bulundu.

Asya federasyonlarının FIFA yönetim kurulundaki temsilciliğini ise 2015'ten bu yana Tashima yürütüyor.

2023 yılından beri Fransa Futbol Federasyonu (FFF) başkanlığını yürüten 63 yaşındaki Philippe Diallo, uluslararası futbol siyasetine yeni giren bir spor yöneticisi konumunda bulunuyor.

Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'nın İcra Kurulu'na Nisan 2023'te Diallo seçildi.

Diallo, adaylığını açıklarken mevcut FIFA yönetimini sporun "itibarını zedelemekle, futbolun imajına zarar vermekle ve bölünme zehrini yaymakla" suçlamıştı.

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