Göztepe'de stoper Sonko Sundberg tamamen iyileşti; takım, Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul Başakşehir maçında forma giyemeyen Gambiyalı oyuncunun tedavisi milli arada tamamlandı.
Takımla çalışmalara başlayan Sonko'nun Erzurumspor FK maçında oynayabileceği ifade edildi.
Ogün Bayrak da takıma döndü
Göztepe'de sağ bek Ogün Bayrak da Sonko ile birlikte takıma döndü.
Deneyimli futbolcu uzun süredir tedavi görüyordu ve Ümraniyespor ile oynanan özel maçta görev almıştı.
Bu sezon savunmada yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreçler geçiren teknik direktör Stanimir Stoilov, iki oyuncunun gelmesiyle rahat nefes aldı.
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