Sergilediği performansla kıtanın önemli kulüplerini peşine takan Fenerbahçe'nin yıldızı Greenwood ara transfer döneminde en çok konuşulacak isimlerden biri oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 39 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Avrupa kulüplerinin transfer gündemine girdi.
Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla dikkat çeken İngiliz futbolcu için İspanya ve İtalya'dan iki önemli kulübün devreye girdiği öne sürüldü.
Sport.fr'de yer alan habere göre Atletico Madrid ve Napoli, 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. İki kulübün de ocak ayındaki ara transfer döneminde Greenwood için girişimde bulunabileceği belirtildi.
ATLETİCO MADRİD'DEN GREENWOOD HAMLESİ
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Mason Greenwood'u gündemine aldığı aktarıldı.
İspanyol kulübünün transfer planlamasında kadrodaki bazı futbolcuların geleceğine ilişkin belirsizliklerin etkili olduğu ifade edildi. Alex Baena'nın Premier Lig ekiplerinin radarında bulunduğu, Ademola Lookman için de gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği kaydedildi.
Bu ihtimaller doğrultusunda Atletico Madrid'in, kanat rotasyonunu güçlendirmek için Greenwood'u önemli alternatiflerden biri olarak değerlendirdiği öne sürüldü.
NAPOLİ DE TRANSFER İÇİN DEVREDE
Mason Greenwood'a ilgi gösteren bir diğer kulübün ise Napoli olduğu belirtildi. İtalyan temsilcisinin kanat bölgesine üst düzey bir takviye yapmak istediği ve İngiliz futbolcunun performansını yakından takip ettiği aktarıldı.
Napoli scout ekibinin, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden izlediği kaydedildi. İtalyan kulübünün, Greenwood'u takip etmeyi sürdürdüğü ve önümüzdeki aylarda transfer için harekete geçebileceği ifade edildi.
MANCHESTER UNITED İDDİASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Mason Greenwood'un adı daha önce Manchester United ile de anılmıştı.
Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ın başına geçmesinin ardından İngiliz futbolcuyu yeniden kadrosunda görmek istediği öne sürülmüştü. Atletico Madrid ve Napoli'nin de devreye girmesiyle Greenwood hakkındaki transfer iddiaları yeniden gündeme taşındı.
FENERBAHÇE'NİN KARARI BELLİ OLDU
Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen Fenerbahçe yönetiminin Mason Greenwood'u ocak ayında takımdan göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, İngiliz futbolcuyu en azından sezon sonuna kadar kadroda tutmayı planladığı aktarıldı. Bu nedenle Atletico Madrid ve Napoli'nin olası girişimlerinde Fenerbahçe'nin tavrının belirleyici olması bekleniyor.
20 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 karşılaşmada görev yapan Mason Greenwood, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertli kulüple Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
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