Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edilen Giorgi Kvernadze için kulübünden önemli açıklamalar geldi.
Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagnini, genç futbolcunun transfer durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncu satmamıza gerek yok. Ocak ayında istediklerini sorabilirler ancak durum değişmeyecek. Kvernadze'nin sözleşmesini yenilemek için çalışıyoruz. İşleri yoluna koyabileceğimizden eminim. İyi bir geleceği var, gelişmesi gerekiyor ama fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu."
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