Osimhen dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı: Avrupa’da onu geçebilen tek bir futbolcu var

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezon sergilediği performansla Avrupa futbolunun öne çıkan santrforları arasındaki yerini koruyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nijeryalı futbolcu, bu kez Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki isabetli şut istatistiğiyle gündeme geldi.