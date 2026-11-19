Galatasaray milli ara sonrası ligde Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

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Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir fikstüre giren Galatasaray'da sakatlık sorunları can sıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların önemli isimlerinden Rafael Leao'nun sahalara dönüş tarihiyle ilgili beklenen gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın, 30 Kasım'da Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında Amed SF ile karşılaştığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşayan Leao, topuk pası denediği sırada yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edememişti. Yapılan MR incelemelerinde 27 yaşındaki futbolcunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları ise yoğun şekilde devam ediyor.

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Beşiktaş derbisinde yok

Sağlık ekibinin son kontrollerinin ardından Rafael Leao'nun dönüş takvimi de netleşmeye başladı. Portekizli futbolcunun Samsunspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşmalarında görev yapamayacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı taraftarları üzen gelişme ise Beşiktaş derbisiyle ilgili oldu. 30 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadeleye yetişmesi beklenmeyen Leao'nun derbide forma giyemeyeceği kesinleşti.

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