Bodrum Futbol Kulübü, TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından 23 Kasım Pazartesi günü evinde Artı Değer Van Spor'la karşı karşıya gelecek.
Takımda Brezilyalı santrfor Fernando'ya ilk 11 şansı doğdu.
Gol ayağı Fernando olacak
Geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki golcü, son Boluspor maçında oyuna sonradan girmişti.
Fernando, kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar'ın yerine takımın gol ayağı olacak.
Sezon başında Erzurumspor FK'dan gelen tecrübeli oyuncu, yeşil-beyazlı formayı 5 defa giydi.
2 kez fileleri sarsan Fernando, toplam 276 dakika süre aldı.
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