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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında yarın İtalya temsilcisi Armani Olimpia Milan'a konuk olacak.

Unipol Forum'daki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 12 maçı geride bırakan Fenerbahçe Tarfin, 8 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Armani Olimpia Milan ise 12 karşılaşmada 2 defa sahadan galibiyetle ayrılırken,10 kez de mağlup oldu.

Çift maç haftasında konuk ettiği Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 115-81 ile geçen sarı-lacivertli takım, İtalya deplasmanında da kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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