Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, San Antonio Spurs'ü 105-93 mağlup etti.
Pistons'ta Cade Cunningham 27, Daniss Jenkins ise 25 sayı attı.
Victor Wembanyama, San Antonio adına 25 sayı ve 18 ribauntla maçı tamamladı.
Canlı
Bildirimler
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, San Antonio Spurs'ü 105-93 mağlup etti.
Pistons'ta Cade Cunningham 27, Daniss Jenkins ise 25 sayı attı.
Victor Wembanyama, San Antonio adına 25 sayı ve 18 ribauntla maçı tamamladı.
Sitemizde çerezlerle kişisel verileriniz işlenir. Zorunlu çerezler dışındaki analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca açık rızanızla kullanılır. Ayrıntılar: Çerez Aydınlatma Metni.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.