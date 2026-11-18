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Yukatel Denizli Basket, FIBA Europe Cup G Grubu 7'nci hafta maçında evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı 78-70 mağlup etti. Denizli ekibi, aldığı 3'üncü galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Avrupa arenasında elde ettiği zaferle rahat bir nefes alan Denizli Basket, TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de geçen hafta evinde Glint Çayırova Belediyesi'ni uzatma periyodunda 101-98 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmıştı.

Aktaş: Müthiş oynadılar

Başantrenör Zafer Aktaş, "Pazar günü oynadığımız uzatmalı ve çok yoğun maçtan sonra yine aynı eforu ve mücadeleyi gösteren oyuncularımı ve ekibimi canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

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Aktaş, şöyle devam etti: "Bugünün parantezini ise Egemen Güven, Erten Gazi ve Jonathan Dunn'a açmak istiyorum. Müthiş oynadılar. Şimdi FIBA arası öncesi çok önemli ve çok zor bir deplasmana, Karşıyaka maçına hazırlanacağız"

DHA Yukatel Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta Benfica'yı 78-70 yendiği maçta teknik heyet ve oyuncular talimat verirken

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