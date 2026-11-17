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İtalya ve İzlanda ile oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J Grubu maçları öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlı ekip, elemelerde ilk turu 6'da 6 yaparak lider bitirmişti. İkinci turdaki ilk 2 maçını da kazanan takım, Dünya Kupası bileti alan ilk takım unvanını elde etmişti.

İtalya'ya konuk, İzlanda'yı ağırlayacak

Milliler, ikinci turdaki üçüncü müsabaka için 26 Kasım Perşembe günü İtalya'ya konuk olacak.

Başkent Roma'daki Palazzo dello Sport'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Türkiye, diğer mücadelede 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda'yı ağırlayacak.

Aday kadroda yer alan isimler

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

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Yiğit Onan (Aliağa Petkimspor), Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen (Beşiktaş), Egehan Arna (Esenler Erokspor), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin), Rüzgar Öpçün (Fenerbahçe Altyapı), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yavuz Gültekin (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom), Ömer Kutluay (Real Madrid), Ömer Faruk Yurtseven (Rio Grande Valley Vipers)

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