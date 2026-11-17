Real Madrid ve A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyol basınının gündemine oturdu. Marca, genç yıldızın istatistiklerini ön plana çıkarırken, Zinedine Zidane'ın yeteneği karşısında duyduğu hayranlığa da yer verdi.
İspanyol gazetesi Marca, A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'in UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansını gündemine aldı.
Gazete, son dönemde hem Real Madrid hem de millî takımda skora önemli katkı sağlayan futbolcunun istatistiklerine dikkat çekti.
Haberde, Arda'nın Real Madrid ve A Millî Takım formasıyla çıktığı son 8 karşılaşmada 4 gol ve 5 asist ürettiği belirtilerek genç oyuncu için "Türk dehası" ifadesi kullanıldı.
Marca, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın da Arda Güler'in yeteneğinden etkilendiğini yazdı. Gazete, Zidane'ın genç futbolcu hakkındaki değerlendirmesine "Çok, çok, çok iyi" sözleriyle yer verdi.
Haberde Arda Güler hakkında şu ifadeler kullanıldı:
"Arda Güler kendi imparatorluğunu kuruyor ve hatta Zidane'ı bile hayrete düşürüyor, ' Çok, çok, çok iyi'
“Arda, artık sadece gelecek vadeden bir oyuncu değil, bir gerçeklik. Real Madridli oyuncu hem kulüp hem de milli takımda büyük adımlar atıyor. Arda, UEFA Uluslar Ligi'nde en çok faul alan, en çok şut çeken ikinci ve en fazla pozisyon yaratan dördüncü oyuncu.”
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