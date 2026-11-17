Haberde Arda Güler hakkında şu ifadeler kullanıldı:





"Arda Güler kendi imparatorluğunu kuruyor ve hatta Zidane'ı bile hayrete düşürüyor, ' Çok, çok, çok iyi'





“Arda, artık sadece gelecek vadeden bir oyuncu değil, bir gerçeklik. Real Madridli oyuncu hem kulüp hem de milli takımda büyük adımlar atıyor. Arda, UEFA Uluslar Ligi'nde en çok faul alan, en çok şut çeken ikinci ve en fazla pozisyon yaratan dördüncü oyuncu.”