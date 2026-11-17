3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5'te 5 yaparak adını play-off hattına yazdıran Karşıyaka'nın sağ kanat oyuncusu Erhan Öztürk, Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmaya damga vurdu.
26 yaşındaki oyuncu, yeşil-kırmızılı ekibin 1-0 öne geçtiği 29'uncu dakikada uzak mesafeden jeneriklik bir gole imza attı. 82'nci dakikada ise kornerden Ömer Faruk'a asist yaparak alkış topladı.
Derbiyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Erhan, galibiyetin mimarlarından oldu.
Ligde ikinci gol, toplam 3 asist
Karşıyaka'daki ikinci sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde iç sahada Söke 1970'i 2-1 yendikleri karşılaşmadan sonra ikinci kez rakip fileleri sarstı. Erhan, toplam asist sayısını ise 3'e çıkardı.
Kupada da bir golü bulunan skorer oyuncu, ligdeki 12 maçın tümünde ilk 11'de yer aldı.
Geçen sezon başında Menemen FK'dan Karşıyaka'ya transfer edilen Erhan Öztürk, ilk sezonunda 23 maçta 5 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.
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