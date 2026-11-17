Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun sahadaki görevini değiştirmeye hazırlanıyor. Belözoğlu'nun Fenerbahçeli oyuncunun savunmaya yakın oynamasını istemediği ve ona daha ofansif bir rol vermeyi planladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Matteo Guendouzi ile ilgili planı belli oldu. Sarı-lacivertli teknik adamın, yıldız futbolcuyu alışılmış görevinden farklı bir pozisyonda değerlendirmek istediği öğrenildi.
Fenerbahçeli gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Emre Belözoğlu, Matteo Guendouzi'nin 6 numara pozisyonunda, savunmaya yakın oynamasını istemiyor.
GUENDOUZI'YE DAHA OFANSİF GÖREV
Emre Belözoğlu'nun Fransız futbolcuyu orta sahada daha ileri bir rolde kullanmayı planladığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Guendouzi'yi 6 numara yerine 8 numara pozisyonunda görevlendirmek istediği ifade edildi.
Bu doğrultuda yıldız futbolcunun üçüncü bölgede daha fazla sorumluluk alması, rakip savunmaya önde baskı yapması ve hücum organizasyonlarına katkı sağlaması hedefleniyor.
Guendouzi'nin daha ofansif bir görev üstlenmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin orta saha kurgusunda da önemli bir değişiklik yaşanabilir. Emre Belözoğlu'nun bu tercihiyle Fransız yıldızdan hücum ve pres gücünü daha fazla kullanmasını beklediği aktarıldı.
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