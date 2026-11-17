Bu doğrultuda yıldız futbolcunun üçüncü bölgede daha fazla sorumluluk alması, rakip savunmaya önde baskı yapması ve hücum organizasyonlarına katkı sağlaması hedefleniyor.





Guendouzi'nin daha ofansif bir görev üstlenmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin orta saha kurgusunda da önemli bir değişiklik yaşanabilir. Emre Belözoğlu'nun bu tercihiyle Fransız yıldızdan hücum ve pres gücünü daha fazla kullanmasını beklediği aktarıldı.