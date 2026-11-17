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Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Göztepe, galibiyeti hedefliyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlar elde etti.

Puanların 11'i deplasmandan geldi

Süper Lig genelinde deplasmanların en başarılı 3 takımından biri olan Göz-Göz, topladığı 15 puanın 11'ini rakip sahada kazandı. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda ise yalnızca 4 puanı hanesine yazdırabildi.

Deplasmanlarda 6 maça çıkan Göztepe, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu karne, ekibin zorlu Erzurumspor maçı öncesinde taraftarına güven veriyor.

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DHA

Eyüpspor ve Fenerbahçe İstanbul'da yenildi

Göztepe, İstanbul'da Eyüpspor'u 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Kocaelispor'u da kendi sahasında 2-1 yendi.

Samsunspor ile 3-3, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu iki deplasmandan İzmir'e puanla döndü. Tek dış saha yenilgisini Galatasaray'dan aldı. Rams Park'ta rakibini zorlayan Göztepe, 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

DHA

Sonko Sundberg'in durumu netleşmedi

Milli arada yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Göztepe'de sağ bek Ogün Bayrak sakatlıktan çıktı. Tedavisi devam eden Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'in durumu ise henüz netleşmedi.

Sonko'nun Erzurum deplasmanında oynayıp oynayamayacağı hafta sonu belli olacak.

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