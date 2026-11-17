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Süper Lig’in yayın hakları için düzenlenecek ihalede hazırlıklar sürerken, teklif vermesi beklenen kurumların sayısı da netleşmeye başladı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre TFF’nin 750 bin liradan satışa sunduğu ihale şartnamesini 6 kurum satın aldı.

Şartname alanlar arasında beIN, Saran-Amazon ortaklığı, Turkcell, Türk Telekom ve TRT’nin bulunduğu belirtildi. Böylece ihalede yarışacak kurumlar arasında telekomünikasyon sektöründen iki şirket de yer aldı.

2024 ihalesine göre rekabet artacak

2024 yılında gerçekleştirilen ihalede masada yalnızca beIN Sports ile Saran Grubu bulunuyordu. Bu kez altı kurumun şartname alması, yayın hakları için daha geniş kapsamlı bir rekabet yaşanabileceğine işaret ediyor.

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Kulislerde Turkcell’in ihaledeki en güçlü aday olduğu öne sürülüyor. Ancak yayın haklarının hangi kuruma verileceği, 30 Kasım’da yapılacak ihale sürecinin ardından belli olacak.

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