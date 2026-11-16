Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da karşılaşacak. Mücadelenin biletleri yarın satışa çıkacak.
Kişi başına en fazla 5 bilet
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre müsabaka, 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarlardan 1 kişi en fazla 5 bilet satın alabilecek.
Bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi geçerli olacak.
Biletler nereden alınacak?
Taraftarlar biletleri tkt.ge isimli internet sitesinden temin edebilecek. Tüpraş Stadı'ndaki bilet gişeleri de satış noktaları arasında yer alıyor.
Tribünlere göre fiyatlar
Yarın TSİ 12.00 itibarıyla satışa çıkacak bilet fiyatları şöyle:
Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar-65 lari
Doğu Tribünü: 45 dolar-120 lari
Batı Üst Tribünü: 55 dolar-145 lari
Batı Alt Tribünü: 125 dolar-320 lari
Hangi ödeme yöntemleri kullanılabilir?
İnternet üzerinden yapılacak bilet alımlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. Bilet fiyatları Gürcistan Larisi (GEL) üzerinden tahsil edilecektir.
Bilet gişelerinden yapılacak bilet alımlarında ödemeler yalnızca nakit ve Amerikan Doları (USD) olarak kabul edilecektir. Gişelerde Türk Lirası (TL) ile ödeme yapılamayacaktır.
Bilet satın alırken hangi bilgiler gereklidir?
Bilet satın alma işlemi sırasında T.C. kimlik numarası veya pasaport bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.
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