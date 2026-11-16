Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman Özbalta yönetiminde yapıldı
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yapıldı. Futbolcular koşuyla başladıkları idmanda 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.
Takım yarın yeniden çalışacak
Takım, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.
Maç 22 Kasım Pazar günü
Erzurumspor FK, Göztepe ile 22 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacak.
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