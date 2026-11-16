Samandıra'da çarpıcı çıkış: "Bana bey değil hoca diyeceksiniz"

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlük yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken bir diyalog gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüpte futbol yapılanmasından sorumlu olan Oğuz Çetin'in, Samandıra'da kendisine nasıl hitap edilmesini istediği ortaya çıktı.

343 YouTube kanalında konuşan Fenerbahçeli gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Oğuz Çetin'in İsmail Kartal döneminde kendisine "Oğuz Bey" yerine "Oğuz Hoca" denmesini istediğini aktardı.

Hamzaoğlu, Çetin'in Samandıra'da çalışanlara yönelik kullandığı ifadeyi şu sözlerle anlattı:

"Oğuz Çetin, İsmail Kartal döneminde kendisine 'Hoca' diye hitap edilmesini istiyormuş. 'Bana Oğuz Bey değil, Oğuz Hoca diyeceksiniz' diyormuş."

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