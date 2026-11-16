Kocaelispor'da Selçuk İnan açıkladı: Üç futbolcu Fenerbahçe maçında yok

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Kocaelispor'da maç öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada üç futbolcunun mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu.
21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kocaelispor'da hazırlıklar sürerken Selçuk İnan, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İnan, Fenerbahçe karşılaşmasında Petkovic, Haidara ve Show'un forma giyemeyeceğini açıkladı. Zoukrou'nun durumu hakkında ise umutlu konuşarak oyuncunun karşılaşmaya yetişme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
"Fenerbahçe maçında Petkovic, Haidara ve Show forma giyemeyecek. Zoukrou'nun yetişme ihtimali olabilir."
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