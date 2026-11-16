Fransa'da devleşen Berke Özer için transfer iddiası: Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Süzgün, milli kalecinin temsilcisinin Fransız kulübüyle görüşmek üzere Fransa'ya gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Berke Özer’in temsilcisi Lille kulübü ile görüşmek için Fransa’ya uçtu. Berke Özer’e Avrupa’dan iki takımın ciddi ilgisi var. Fransa’da Berke’nin geleceği, kulübün beklentisi gibi konularda toplantı gerçekleşecek. Fenerbahçe’nin Berke Özer’in sonraki satışı için kârdan yüzde 20 pay maddesi bulunuyor."