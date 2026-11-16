Fransa'da devleşen Berke Özer için transfer iddiası: Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Fransa karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer'in geleceğiyle ilgili transfer hareketliliği başladı. Lille forması giyen milli kaleciye Avrupa'dan iki kulübün ciddi ilgi gösterdiği belirtildi.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada milli kaleci Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.
Mbappe, Barcola, Rabiot ve Olise gibi yıldızların yakaladığı net fırsatlarda gole izin vermeyen 26 yaşındaki file bekçisi, performansıyla beğeni topladı.
Lille'de forma giyen Berke Özer'in transfer geleceğine ilişkin gazeteci Ertan Süzgün'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Süzgün, milli kalecinin temsilcisinin Fransız kulübüyle görüşmek üzere Fransa'ya gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Berke Özer’in temsilcisi Lille kulübü ile görüşmek için Fransa’ya uçtu. Berke Özer’e Avrupa’dan iki takımın ciddi ilgisi var. Fransa’da Berke’nin geleceği, kulübün beklentisi gibi konularda toplantı gerçekleşecek. Fenerbahçe’nin Berke Özer’in sonraki satışı için kârdan yüzde 20 pay maddesi bulunuyor."
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