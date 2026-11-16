Fenerbahçeli yıldızdan flaş karar! Emekliliğini açıkladı

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Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen dünya çapındaki golcü Romelu Lukaku, futbol dünyasında ses getiren bir karara imza attı. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, Belçika Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Belçika formasıyla çıktığı maçlarda kaydettiği 94 golle ülkesinin milli takım tarihindeki en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunan Lukaku, milli takıma unutulmaz anlar bırakarak veda etti.

Tecrübeli isim yaptığı açıklamada, "Güzel bir yolculuk oldu. Her anından keyif aldım" ifadelerini kullandı. Lukaku, bundan sonraki süreçte kulüp kariyerine odaklanacak.

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