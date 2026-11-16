Arda Okan Kurtulan Süper Lig devine transfer oluyor: Yeni takımı açıklandı

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Göztepeli Arda Okan Kurtulan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli gazeteci, genç futbolcunun transfer olabileceği takımı açıkladı.
Ara transfer dönemi yaklaşırken transfer piyasasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Arda Okan Kurtulan'ın Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündeminde olduğu ve transfer olabileceği takımın belli olduğu öne sürüldü.
Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 YouTube kanalında yaptığı açıklamada Arda Okan Kurtulan'ın ara transfer döneminde veya sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidebileceğini söyledi.
Küçük, transfer ihtimaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Arda Okan Kurtulan'ın ara transfer dönemi veya sezon sonu Fenerbahçe'ye gidebilir. Aldığım bilgiler bu yönde.
Galatasaray'da bir daha Arda Okan defteri açılmaz. Arda Okan'ın menajeri Mirsad Türkcan. Fenerbahçe'de +1 altyapı kontenjanına da uyuyor.”
FENERBAHÇE'NİN ALTYAPI KONTENJANINA UYUYOR
Arda Okan Kurtulan'ın Fenerbahçe'ye transfer ihtimalinde altyapı kontenjanı da öne çıkıyor. Ali Naci Küçük, genç futbolcunun sarı-lacivertli ekibin +1 altyapı kontenjanına uygun olduğunu belirtti.
Bu sezon 11 karşılaşmada forma giyen Arda Okan Kurtulan, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe altyapısında görev yapan genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Kurtulan'ın mevcut sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor.
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