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Tahkim Kurulu, Samuel Ballet'in 3 maçlık men cezasına itirazı oy çokluğuyla reddetti

13:17, 16/11/2026, Pazartesi
DHA
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DHA

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın oy çokluğuyla reddedilmesine ilişkin açıklama yayınladı. Kulüp, cezayı ölçüsüz ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına karşı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın oy çokluğuyla reddedilmesine ilişkin resmi açıklama yayınladı. Kulüp, Ballet'e verilen cezayı ölçüsüz ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Kulüp kararı kabul etmiyor

Amed Sportif Faaliyetler, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda itirazın reddedildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Samuel Ballet’ye verilen üç maçlık men cezasına karşı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na yaptığımız itiraz, oy çokluğuyla reddedilmiştir."

Kulüp, "söz konusu kararı hukuki, sportif ve hakkaniyet ilkeleri bakımından kabul edilemez buluyoruz" dedi.

DHA

VAR müdahalesi gerektirmeyen pozisyon

Kulübe göre pozisyona ilişkin görüntüler incelendiğinde, VAR müdahalesini dahi gerektirmeyecek bir durum olduğu açık. Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Müdahalenin niteliği ve şiddetine ilişkin kesin bir değerlendirme yapılmasına imkan sağlayacak netlikte görüntü bulunmamasına rağmen futbolcumuza üç maçlık ağır bir ceza verilmesi, ölçülülük ilkesiyle bağdaşmamaktadır."

Kulüp, futbol müsabakalarında yaşanan benzer pozisyonlar ve verilen disiplin cezalarıyla karşılaştırıldığında, Ballet'e uygulanan yaptırımın ağırlığının eşitlik ve adalet ilkeleri bakımından ciddi soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

DHA

Tahkim Kurulu'nda görüş ayrılığı

Açıklamada, Tahkim Kurulu'nun oy çokluğuyla karar vermesine de değinildi. Kulüp bu durumu şöyle yorumladı: "Tahkim Kurulu’nun dahi oy çokluğuyla karar vermiş olması, söz konusu pozisyonun ve cezanın hukuki değerlendirmesi konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu ortaya koymaktadır."

"Amedspor olarak hiçbir ayrıcalık talep etmiyoruz." ifadelerini kullanan kulüp, tek beklentisinin tüm kulüplere ve futbolculara aynı kuralların, aynı ölçütlerle ve eşit biçimde uygulanması olduğunu söyledi. Kulüp, Ballet hakkında verilen cezayı kabul etmediğini, kulübün ve futbolcularının haklarını savunmaya ve adil, eşit bir disiplin anlayışını kararlılıkla talep etmeye devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

DHA
Başlıklar :samuel balletamedsporamed sportif faaliyetlertff tahkim kurulu
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Tahkim Kurulu, Samuel Ballet'in 3 maçlık men cezasına itirazı oy çokluğuyla reddetti
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