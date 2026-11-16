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3. Lig 2. Grup'ta evinde Söke 1970'i 1-0 mağlup eden Uşakspor, 7 haftadır süren galibiyet özlemine son vererek düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabaka öncesindeki son 7 haftada 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Yenilgi ve gol atamama serisi sona erdi

Söke engelini aşan Uşakspor, 3 maçlık yenilgi ve gol atamama serisini de bitirdi.

DHA

Uşakspor 14'üncü sıraya yükseldi

Ligdeki ikinci galibiyetini alarak 10 puana ulaşan Uşakspor, 17'nci sıradan 14'üncü basamağa yükseldi. Uşak temsilcisi bu hafta düşme potasındaki Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak.

Başlıklar :uşaksporsöke 1970denizli idmanyurdu
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Uşakspor 7 haftalık galibiyet hasretini Söke 1970 karşısında bitirdi
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