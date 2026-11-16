Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı! Kulübü ile ipleri kopardı

Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Noa Lang oldu. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon da takımda kiralık olarak forma giyen tecrübeli kanat oyuncusunu yeniden renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.