Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı! Kulübü ile ipleri kopardı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan eski yıldızı, kulübü ile ipleri koparma noktasına geldi. Deneyimli oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği ifade edildi. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Noa Lang oldu. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon da takımda kiralık olarak forma giyen tecrübeli kanat oyuncusunu yeniden renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.
İtalyan basınından yansıyan haberlere göre, Serie A ekibi Napoli'de beklentilerin altında kalan ve İtalyan ekibiyle bağları kopma noktasına gelen Lang için kulübün ayrılığa sıcak baktığı vurgulandı. Basında yer alan iddialarda, Napoli'nin oyuncuyla bir an önce yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.
Yönetim süreci yakından takip ediyor
Galatasaray yönetiminin İtalya'daki bu gelişmeleri son derece yakın markaja aldığı ve ara transfer döneminde şartları zorlayarak eski futbolcusunu tekrar kadroya katmak adına zemin yoklayacağı kaydedildi. Taraflar arasındaki olası temasların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.