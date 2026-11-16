2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol, teknik direktörü Namet Ateş'le yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulüp, yeni çalıştırıcısını tecrübeli teknik adam Erkan Sözeri ile anlaşarak buldu.
Sözeri ile 1.5 yıllık anlaşma
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Erkan Sözeri ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi. Açıklamada ayrıca "Teknik direktörümüz Erkan Sözeri ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sebat Spor Kulübü maçı hazırlığı sürüyor
Aynı açıklamada, "Takımımız, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çarşamba günü Sebat Spor Kulübü’yle oynanacak karşılaşmaya yönelik çalışmalarına başladı." denildi.
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