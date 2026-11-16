İngiltere'den tarihi galibiyet: Yenilmezi devirdiler

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.Harry Kane, Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle 3-0 öne geçen İngiltere, 63. dakikada Elliot Anderson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Mikel Oyarzabal ve Nico Williams'ın golleriyle skoru 3-2 yapan İspanya'nın son bölümdeki çabaları sonuç vermedi ve İngiltere, rakibinin 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.15 puana sahip iki ülkeden İngiltere'nin averajla lider, İspanya'nın ikinci olduğu grupta, Hırvatistan 6 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Çekya ise dördüncü sırada yer aldı.
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