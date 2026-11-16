İngiltere'den tarihi galibiyet: Yenilmezi devirdiler

Fransa - Türkiye CANLI ATV İZLE || Fransa - Türkiye maçı hangi kanalda, nereden yayınlanıyor?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda bu akşam saat 22.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Dev maç ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Fransa - Türkiye maçı canlı izleme ve ATV canlı yayın ekranı için haberimize bakabilirsiniz.